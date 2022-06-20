عميد "التطبيقية" يشارك منسوبي الكلية في البرامج المساندة للتدريب التقني

وتهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.