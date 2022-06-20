عميد "التطبيقية" يشارك منسوبي الكلية في البرامج المساندة للتدريب التقني

شارك عميد الكلية التقنية التطبيقية بالرياض المهندس فهد بن مطيران العنزي في الورش التدريبية المقامة في أسابيع البرامج المساندة لمنسوبي التدريب التقني، لما لهذه البرامج من أثر على الفرد والمجتمع فيما يعنى ببرامج التحول الرقمي والأمن السيبراني.
حيث يمثل الأمن السيبراني عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية.
وتهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.
يمثل تنفيذ تدابير الأمن السيبراني تحدياً كبيراً اليوم نظراً لوجود عدد أجهزة يفوق أعداد الأشخاص كما أصبح المهاجمون أكثر ابتكاراً.
ومن منظور التوعية الفردية والمجتمعية حرص محافظ التدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسعادة النواب على تقديم مثل هذه الورش التدريبية في زيادة نشر الوعي والإدراك وتماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق تطلعات المملكة ٢٠٣٠.