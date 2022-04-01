"عناية" تطلق برنامجها الوقائي "نعتني بصحتك 2" بمشاركة 4 جمعيات بجامع الراجحي

ويعتمد برنامج "نعتني بصحتك" في منهجية عمله على 5 مسارات؛ حيث يشتمل المسار الأول على ركن الفحوصات الوقائية والتي من أبرزها: فحص المؤشرات الحيوية "السكر – الضغط – الوزن والكتلة"، وفحص القدم السكري، والمسار الثاني يشتمل على الكشف المبكر عن صحة وسلامة البصر، ويشتمل المسار الثالث على ركن التوعية والتثقيف الصحي، ومن أبرز نشاطاته: إقامة ركن للتوعية الغذائية والدوائية، وركن للعناية بصحتك في رمضان؛ أما المسار الرابع فيشتمل على ركن خاص للتعريف بالأمراض التي يمكن أن تصيب القلب وتسبب له مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة وطرق الوقاية منها، وفي المسار الخامس يتم الكشف عن صحة وسلامة السمع.