"عناية" تطلق برنامجها الوقائي "نعتني بصحتك 2" بمشاركة 4 جمعيات بجامع الراجحي

برعاية الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري وقعت جمعية عناية و4 جمعيات صحية أهلية مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج "نعتني بصحتك 2 " بجامع الراجحي خلال شهر رمضان المُبارك.
وتفصيلاً، تضمنت مذكرة التفاهم 4 جمعيات هي: جمعية عيوني الصحية، وجمعية قلبي الصحية، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية وجمعية مُعافاة الصحية، وتم التوقيع بحضور نائب الأمين العام للجمعيات الأهلية مشاري بن محمد بن دليلة ومدير إدارة الخدمات الصحية خالد بن محمد الفقيه، وقع من جانب جمعية عناية الصحية ماجد البيشي، وعن جمعية عيوني الصحية صالح العضيبي، وعن جمعية قلبي الصحية سعاد القرني، وعن الجمعية السعودية للإعاقة السمعية إبراهيم الذياب وعن جمعية معافاة المدير التنفيذي غادة خياط.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من سياسة جمعية عناية الصحية في تفعيل شراكاتها الإستراتيجية مع مثيلاتها من الجمعيات الصحية الأهلية التخصصية بما يحقق التكامل والتنسيق لتنفيذ البرامج الصحية المشتركة لخدمة أهداف الوقاية الصحية في المجتمع.
ويعد برنامج نعتني بصحتك 2 والذي سيتم إطلاقه خلال شهر رمضان المبارك بجامع الراجحي من البرامج الوقائية التي تسهم في رفع الوقاية والتوعية الصحية لدى أفراد المجتمع.
ويعتمد برنامج "نعتني بصحتك" في منهجية عمله على 5 مسارات؛ حيث يشتمل المسار الأول على ركن الفحوصات الوقائية والتي من أبرزها: فحص المؤشرات الحيوية "السكر – الضغط – الوزن والكتلة"، وفحص القدم السكري، والمسار الثاني يشتمل على الكشف المبكر عن صحة وسلامة البصر، ويشتمل المسار الثالث على ركن التوعية والتثقيف الصحي، ومن أبرز نشاطاته: إقامة ركن للتوعية الغذائية والدوائية، وركن للعناية بصحتك في رمضان؛ أما المسار الرابع فيشتمل على ركن خاص للتعريف بالأمراض التي يمكن أن تصيب القلب وتسبب له مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة وطرق الوقاية منها، وفي المسار الخامس يتم الكشف عن صحة وسلامة السمع.
وبعد الانتهاء من توقيع الجمعيات الأهلية الصحية على مذكرة التفاهم أشاد الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري بالجمعيات الصحية الموقعة على مذكرة التفاهم، وقال: إن هذا التكامل يسهم في تعزيز رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بالصحة والرفاهية، داعياً الجمعيات الصحية الأخرى ذات التوجه المشترك أن تحذو حذو هذه الجمعيات في إقامة البرامج المشتركة التي تسهم في خدمة وتنمية المجتمع.