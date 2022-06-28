"عناية" و"سدم" توقعان مذكرة تعاون للكشف عن أمراض سكري العين باستخدام الذكاء الاصطناعي

ومن جانبه قال "المطيري" إن "الجمعية دأبت على تسيير قوافل طبية تستهدف المدن والمحافظات لتقديم خدمات وقائية تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع ومكافحة العمى السكري"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من استراتيجية الجمعية وشركة سدم في تطوير خدمات الرعاية الصحية للحد من انتشار مرض سكري العين من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.