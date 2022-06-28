"عناية" و"سدم" توقعان مذكرة تعاون للكشف عن أمراض سكري العين باستخدام الذكاء الاصطناعي

وقّعت جمعية "عناية" الصحية وشركة "سدم" مذكرة تعاون للكشف عن أمراض سكري العين من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث وقّع عن جمعية عناية أمينها العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، وعن شركة سدم الرئيس التنفيذي والمؤسس لها الأستاذة الدكتورة سلوى بنت عبد الله الهزاع.
وأكدت الدكتورة سلوى الهزاع، أن جمعية عناية تعد أول جمعية صحية غير ربحية على مستوى الشرق الأوسط تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أمراض سكري العين.
وقالت إنها "سعيدة بهذه الاتفاقية التي تقدم إسهامات مجتمعية لعدد 3000 مريض سكري ضمن المسؤولية المجتمعية كمرحلة أولى لشركة سدم"، كما ثمنت دور "عناية" في تقديمها لخدمات مميزة في صحة العين.
وأضافت أن "الشركة ستعمل على حوكمة البيانات الخاصة بهذه التقنية، وهذا سيعطي الجمعية ميزة وطنية في المساهمة في توثيق البيانات الخاصة بأمراض سكري العين، كما ستقدم الشركة الدعم الفني والتقني لأجهزة الكشف المبكر؛ إسهاماً في إنجاح هذه الاتفاقية".
ولتعزيز تقنية الذكاء الاصطناعي للجمعية قالت الدكتورة سلوى، إن "الشركة ستقوم بتدريب الطاقم الطبي لعناية على هذه التقنية الحديثة".
ومن جانبه قال "المطيري" إن "الجمعية دأبت على تسيير قوافل طبية تستهدف المدن والمحافظات لتقديم خدمات وقائية تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع ومكافحة العمى السكري"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من استراتيجية الجمعية وشركة سدم في تطوير خدمات الرعاية الصحية للحد من انتشار مرض سكري العين من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن "الجمعية ستقوم بتوفير كاميرات التصوير ذات العلاقة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخدمات الإنترنت السريع والمناسب لهذه التقنية في المراكز الصحية المستهدفة، وذلك لضمان دقة وجودة الصور الملتقطة من خلال كاميرا قاع العين وآلية التقاطها بما يناسب معايير هذه التقنية".
وتعد هذه الاتفاقية من ضمن التحول الصحي الرقمي كجزء من "رؤية المملكة 2030" الطموحة والواعدة.