عنيزة.. مركز الأميرة نورة الاجتماعي ينظم "ملتقى الفن"

وبيّنت أن الملتقى الذي أقيم بمشاركة 20 فنانة، يهدف إلى تشجيع الفنانات السعوديات على الإبداع وتبادل التجارب، واكتشاف مواهب فنية جديدة، والنهوض بالذوق الفني، ونشر الثقافة البصرية.