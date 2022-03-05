عنيزة.. مركز الأميرة نورة الاجتماعي ينظم "ملتقى الفن"

نظّم مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي التابع للجمعية الأهلية الصالحية بعنيزة أمس، "ملتقى الفن"، تَضَمّن العديد من الفنون كالرسم التشكيلي والنحت وفن الخزف والرسم بالقهوة وفن الورد؛ وذلك بمقر المركز في عنيزة.
وأوضحت مديرة مركز الأميرة نورة الفنانة التشكيلية المهندسة ندى النزهة، أن المركز يسعى للارتقاء بالفن بأنواعه عند المرأة السعودية، من خلال تبادل الخبرات والرؤى الثقافية والمهارات، ونشر ثقافة التميز والإبداع والارتقاء بالذائقة الفنية في المجتمع.
وبيّنت أن الملتقى الذي أقيم بمشاركة 20 فنانة، يهدف إلى تشجيع الفنانات السعوديات على الإبداع وتبادل التجارب، واكتشاف مواهب فنية جديدة، والنهوض بالذوق الفني، ونشر الثقافة البصرية.