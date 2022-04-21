عن بعد .."الزهايمر" تعقد عموميتها الـ12 وتستعرض خطتها التشغيلية للعام الجديد

عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر اجتماع عموميتها الثانية عشرة (عن بعد) عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 17 رمضان 1443هـ الموافق 18 إبريل 2022م بعنوان الحصاد الثالث عشر ويجرى الاجتماع في جلسته (عن بعد) عبر برنامج زووم حيث ألقى الدكتور خالد بن مناع القطان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الوقف وتنمية الموارد المالية كلمة ترحيبية.
ووقعت الجمعية خلال الاجتماع عددًا من اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعطاء كمستشفى أنفاس الراحة والجمعية السعودية لطب كبار السن والرعاية الصحية المنزلية بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف.
وتناول الاجتماع مسيرة الجمعية، والتعرف عن قرب على مشروعاتها وبرامجها، بمشاركة كل أعضاء الجمعية ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.
فيما استعرضت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية برامج ومشروعات الجمعية للسنة المالية المنتهية 2021م ومسارات التحول والتمكين (مساعي، ايراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع) .
واستعرضت رنا المرعي المدير التنفيذي الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2022م ومستهدفات الخطة القادمة واعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام 2020م ومسودة عام 2021م.
وفي إطار سعي الجمعية لتنمية مواردها المالية والاجتماعية والصحية لخدمة مرضى الزهايمر وأسرهم، تم مناقشة وفتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة لعددٍ من المقاعد لاستكمال دورته الحالية والانتخاب لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة، كما تم استعراض جودة الحياة لمرض الزهايمر ومستجداته مع مركز الرعاية النهاري.