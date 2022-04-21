عن بعد .."الزهايمر" تعقد عموميتها الـ12 وتستعرض خطتها التشغيلية للعام الجديد

عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر اجتماع عموميتها الثانية عشرة (عن بعد) عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 17 رمضان 1443هـ الموافق 18 إبريل 2022م بعنوان الحصاد الثالث عشر ويجرى الاجتماع في جلسته (عن بعد) عبر برنامج زووم حيث ألقى الدكتور خالد بن مناع القطان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الوقف وتنمية الموارد المالية كلمة ترحيبية.