عيادة برنامج مكافحة التدخين بالطائف تنجح في إقناع 415 رجلاً وامرأة بالإقلاع

وقال مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة الطائف، دخيل الله الثقفي لـ"سبق": إن "الهدف من مواكبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ بفعاليات خاصة، هو الإسهام بحماية الأجيال الحالية والمستقبلية، من العواقب الصحية التي يخلفها استعمال التبغ، والآفات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطيه والتعرض لأدخنته".