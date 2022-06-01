عيادة برنامج مكافحة التدخين بالطائف تنجح في إقناع 415 رجلاً وامرأة بالإقلاع

نجحت عيادة برنامج مكافحة التدخين بالطائف، في إقناع 415 رجلاً وامرأة بالتوقف عن تدخين السجائر والشيشة نهائياً، وذلك خلال الربع الأول لهذا العام 2022 حسب إحصائية البرنامج منهم 13سيدة.
وكان مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بصحة الطائف خالد الثبيتي، دشن اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يصادف الـ 31 مايو من كل عام، تحت شعار "التبغ يهدد بيئتنا".
وأقيمت الفعالية بمنتزه الردف والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام وتهدف الفعاليات للتوعية بأضرار التدخين، وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التبغ.
وقال مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة الطائف، دخيل الله الثقفي لـ"سبق": إن "الهدف من مواكبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ بفعاليات خاصة، هو الإسهام بحماية الأجيال الحالية والمستقبلية، من العواقب الصحية التي يخلفها استعمال التبغ، والآفات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطيه والتعرض لأدخنته".
وأبان أن الاحتفالية اشتملت على معرض لبيان أضرار التدخين وما يسببه من أمراض خطيرة على الصحة العامة، والتعريف بأن إدمان التدخين يمكن التخلص التام والنهائي منه متى ما عزِمَ المدخن على ذلك.
وأكد "الثقفي" أن صحة الطائف تكثف فعالياتها وأنشطتها التوعوية؛ بغرض تسليط الأضواء على الأخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التبغ، حيث يمثّل تعاطي التبغ ثاني أهمّ أسباب الوفاة على الصعيد العالمي (بعد فرط ضغط الدم).