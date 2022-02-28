"عيوني" تجيز القوائم المالية لـ2021م وسط ترحيب من أعضاء الجمعية العمومية

عقدت جمعية عيوني الصحية اجتماع الجمعية العمومية الثالث (العادي) برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، وبحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الصبحان، وأعضاء الجمعية العمومية.

وفي بداية الاجتماع رحب المطيري بأعضاء الجمعية العمومية، وبممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقال: إن جمعية "عيوني" تسير بخطى حثيثة وفق توجهاتها الاستراتيجية في التميز والعمل المؤسسي، وقد حققت العديد من الإنجازات على الرغم من حداثة تأسيسها.

وأشار إلى أن الجمعية لم تكن لتحقق تلك الإنجازات لولا توفيق الله -عز وجل- ثم تفاعُل أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ومتابعتهم المستمرة لأداء الإدارة التنفيذية. لافتًا إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق التميز والإنجازات النوعية من خلال خطتها التشغيلية لعام 2022م، والحصول على جوائز التميز المؤسسي التي تعزز من دورها الصحي في التنمية المستدامة في بلادنا الغالية مستلهمة رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، يتمتع بنظام صحي فعّال.

كما أثنى "المطيري" في كلمته أمام الجمعية العمومية على جهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير المستمر الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين أسهم في النهوض بالقطاع غير الربحي وتطوره حتى أصبح رقمًا مهمًّا، ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي. كما شكر رجال الأعمال والمؤسسات المانحة والشركات التجارية على تعاونهم وعطائهم الجميل للجمعية، وثمَّن كذلك جهود الإدارة التنفيذية، وتفانيها في تقديم خدمات ذات جودة عالية.

ومن جانبه، عبّر المدير التنفيذي للجمعية عبد الرحمن الحريصي عن سعادته وشكره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم المتميز للاجتماع، وتفاعلهم ودعمهم المستمر للإدارة التنفيذية؛ ما كان له الأثر الكبير في أن تحقق الجمعية إنجازات قياسية. مشيرًا إلى أن الجمعية تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لأكثر من سبعة آلاف مستفيد بقيمة اقتصادية تقدر بـأكثر من 5 ملايين ريال.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير السنوي للجمعية لعام 2021.

وفي سياق آخر أشاد المراجع القانوني المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استعراضه التقرير المالي للجمعية لعام 2021م بأدائها المالي واصفًا قوائمها المالية بدرجة عالية من التميز والشفافية.

وفي ختام الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية لعام 2021 التي استعرضها المراجع المالي المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسط إشادة وترحيب من أعضاء الجمعية العمومية.