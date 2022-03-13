"عيوني" تحصد شهادة المنظمة الموثوقة الخاصة بالمنظمات غير الربحية

وقال عضو مجلس الشورى سابقًا، ورئيس مجلس إدارة جمعية "عيوني" الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم: إن حصول الجمعية على هذه الشهادة، يؤكد أن الجمعية تسير في الاتجاه الصحيح نحو التميز والجودة، واصفًا إياه بالإنجاز الوطني الذي يفخر به كل مواطن سعودي، مقدمًا هذا الإنجاز الكبير إهداء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ لما يوليانه من اهتمام ورعاية للقطاع الخيري.