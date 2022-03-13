"عيوني" تحصد شهادة المنظمة الموثوقة الخاصة بالمنظمات غير الربحية

حصلت جمعية عيوني الصحية على الشهادة العالمية ربيز "المنظمة الموثوقة" بعد أن أكملت متطلبات تطبيق ومعايير نظام الجودة الخاص بالمنظمات غير الربحية، لتكون بذلك أول جمعية صحية ناشئة تنال هذه الشهادة العالمية.
وقال عضو مجلس الشورى سابقًا، ورئيس مجلس إدارة جمعية "عيوني" الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم: إن حصول الجمعية على هذه الشهادة، يؤكد أن الجمعية تسير في الاتجاه الصحيح نحو التميز والجودة، واصفًا إياه بالإنجاز الوطني الذي يفخر به كل مواطن سعودي، مقدمًا هذا الإنجاز الكبير إهداء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ لما يوليانه من اهتمام ورعاية للقطاع الخيري.
وأكد "السويلم" أنه من خلال رؤية المملكة 2030م وما حققته جمعية عيوني وغيرها من الجمعيات الأخرى من إنجازات على جميع الأصعدة؛ نتاج طبيعي لهذا الدعم والرعاية، مثمنًا الدور الكبير لمؤسسة آل الجميح الخيرية على دعمهم للجمعية في مسيرة حصولها على هذه الشهادة المهمة، وانعكاس لحرصهم الدائم على مساندة القطاع الثالث وجمعياتهم لمواصلة الارتقاء وتحقيق أفضل معايير التميز المؤسسي والحوكمة.
فيما أعرب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، عن سروره واعتزازه بحصول الجمعية على شهادة "المنظمة الموثوقة"، مشيرًا إلى أن الجمعية على الرغم من حداثة نشأتها، إلا أنها تسير نحو التميز والجودة في تقديم خدمات صحية تخصصية تعزز مسيرة العمل التطوعي الصحي.
وأشار إلى أن هذه الشهادة تدل على أن الجمعية تمكنت من خلالها أنظمتها الإدارية والقانونية من تعزيز معايير الجودة، وتقديم خدمات تميزت بالشفافية والحوكمة؛ مما أكسبها ثقة أصحاب المصلحة، واعدًا بدعم الإدارة التنفيذية لتحقيق المزيد من النجاحات بما يتناغم مع رؤية الجمعية في أن تكون أنموذجًا رائدًا في مجال تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف "المطيري" أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا للإدارة التنفيذية لبذل المزيد من الجهود والإنجازات؛ من أجل تعزيز مسيرة التميز بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات في تعزيز صحة المجتمع، بما يحقق رؤية 2030م، مقدمًا التهنئة للمدير التنفيذي، ولكل منسوبي الجمعية، على ما قدموه من جهود وإنجازات مثمرة ساهمت في نيلها لاستحقاقات التميز.
يشار إلى أن جمعية عيوني الصحية هي إحدى الجمعيات الصحية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1992 وتاريخ 02/05/1442هـ، ويضم مجلس إدارتها نخبة من أعيان المجتمع والأطباء الاستشاريين ورجال الأعمال، وتسعى إلى أن تكون النموذج الرائد في العالم العربي في مجال تقديم خدمات صحة العيون وفق منظور مؤسسي محترف يسهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة لأفراد المجتمع.
وتهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات العلاجية، وتعزيز الوقاية والتوعية الصحية، واستثمار العمل التطوعي، وتحقيق الاستدامة المالية، وبناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية، وبناء بيئة عمل تساعد على الإنتاج والإبداع، وتمتين البناء المؤسسي في المجال التقني والإداري.