غدًا.. "أمير الرياض" يرعى ملتقى تكامل مسؤوليات اضطراب طيف التوحد

وأردفت: الملتقى يشتمل على "10" أوراق عمل موزعة على 3 جلسات تبدأ يوم الاثنين 28 مارس 2022م من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساء، يشارك فيها 13 متحدثًا ومتحدثة من الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات المتخصصة؛ من أبرزها برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد وجامعة الملك سعود ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعية السعودية الخيرية للتوحد، ويرأس الجلسات كلٌ من: الدكتور منير العتيبي، والدكتورة هنادي الحكير، والدكتورة جميلة هليل.