غدًا.. "البيئة" تنظم برنامجًا إرشاديًّا للمزارعين برعاية محافظ الطائف

ينظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية غدًا الاثنين، برنامجًا إرشاديًّا بعنوان "الممارسات الجيدة من أجل تنمية زراعية مستدامة" والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بقاعة شبرا بفندق أوالف إنترناشيونال، وبرعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي: إن رعاية محافظ الطائف تعكس مدى اهتمامه بالقطاع الزراعي وإيمانه بدوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني، وحرصه على نجاح البرامج الإرشادية التي تستهدف المزارعين بالمحافظة لتنمية مزارعهم واستدامتها، وتمكين منتجاتهم لتكون حاضرة في معظم الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح "القاضي" أن البرنامج الإرشادي الذي يقدمه خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) جاء من منطلق حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف التعريف بالمفاهيم والنظريات والمبادئ وأفضل الممارسات الجيدة بما يحقق توفير الأمن الغذائي والوصول للاكتفاء الذاتي؛ مشيرًا إلى أن البرنامج سيتخلله تقديم قصص نجاح في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، وكذلك زيارات ميدانية للأنشطة الزراعية المتكاملة.