غدًا.. "البيئة" تنظم برنامجًا إرشاديًّا للمزارعين برعاية محافظ الطائف

وأوضح "القاضي" أن البرنامج الإرشادي الذي يقدمه خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) جاء من منطلق حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف التعريف بالمفاهيم والنظريات والمبادئ وأفضل الممارسات الجيدة بما يحقق توفير الأمن الغذائي والوصول للاكتفاء الذاتي؛ مشيرًا إلى أن البرنامج سيتخلله تقديم قصص نجاح في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، وكذلك زيارات ميدانية للأنشطة الزراعية المتكاملة.