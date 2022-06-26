غدًا في جازان.. التدريب التقني والمهني ينظم ملتقى التوظيف للعام 1443هـ

ودعت الإدارة العامة الخريجين والخريجات، لحضور الملتقى والمشاركة في فعالياته، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 28- 29/ 11/ 1443هـ الذي يضم أكثر من 20 جهة مختصة بالتوظيف ولأكثر من ألف فرصة وظيفية.