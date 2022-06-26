غدًا في جازان.. التدريب التقني والمهني ينظم ملتقى التوظيف للعام 1443هـ

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان غدًا، ملتقى التوظيف السنوي لمنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، للعام 1443هـ، بقاعة الأمير محمد بن ناصر بمقر الكلية التقنية بجازان.
ودعت الإدارة العامة الخريجين والخريجات، لحضور الملتقى والمشاركة في فعالياته، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 28- 29/ 11/ 1443هـ الذي يضم أكثر من 20 جهة مختصة بالتوظيف ولأكثر من ألف فرصة وظيفية.
ويقام على مدار يومين برامج مصاحبة للتعريف ببرامج معهد ريادة الأعمال، والتعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية، واستعراض الفرص الوظيفية الخاصة بالخريجين والخريجات بمختلف منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.