"غرفة جدة" تطلق "بسطة ماركت" في نسخته السادسة بالكورنيش

أطلقت غرفة جدة، اليوم، مشروع "بسطة ماركت" في نسخته السادسة، بالكورنيش، بحضور أمين عام الغرفة المكلف، رامز بن منصور آل غالب، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

ويضم المشروع الذي يقام على مساحة 6000 متر مربع، 40 أسرة منتجة، و30 رائداً ورائدة أعمال، وعربات "فود تراك" المتخصصة في تقديم الأطعمة ومختلف المشروبات.

ويعتبر منصة موسمية لعرض وتسويق منتجات أصحاب هذه المشروعات الصغيرة، بالشراكة مع محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، وأمانة جدة.

ويتزامن "بسطة ماركت" في نسخته الحالية مع عام القهوة السعودية 2022، حيث حرصت الغرفة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المبادرات والأسر المنتجة؛ وإتاحة الفرصة للمجتمع والشركات وأصحاب الأعمال للتعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذه الشريحة واستثمارها.

من جانبه، أوضح أمين عام غرفة جدة المكلف، رامز بن منصور آل غالب، أن إقامة المشروع هذا العام في الكورنيش لأول مرة لتوظيف ميزة جدة البحرية، وجذب أكبر قدر ممكن من الزائرين، والذي سيستمر نهاية عطلة الأسبوع وعلى مدى شهر كامل؛ مستهدفاً العائلات، والأطفال، والباحثين عن الفرص، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والأسر المنتجة، وأصحاب الأفكار والمبادرات، ورواد الأعمال.

وأشار إلى تعزيز مكانة عروس البحر الأحمر عبر تبني مثل هذه المشروعات على خارطة الاقتصاد والسياحة، وذلك بالاستفادة من الخبرات، وتعظيم الممكنات، وإتاحتها أمام الرواد والمبادرين والأسر المنتجة، وإيجاد روح المنافسة، وإتاحة الفرصة للوظائف الموسمية، وإيجاد فرص استثمارية تناسب كل فئات المجتمع، ودمج التسوق والتجارة والترفيه؛ من خلال تكريس وإحياء الأسواق الأسبوعية التي تشتهر بها محافظات ومناطق المملكة.

بدورهم، عبر المشاركون من الأسر المنتجة ورواد الأعمال عن سرورهم بإطلاق هذا المشروع كبيئة حاضنة لهم، لتسويق منتجاتهم، وتحفيز الإقبال على العمل التجاري، وبالأخص دعم تسويق واستثمار المنتج السعودي بكل صوره وأشكاله واستشراف مجالات العمل ونواحي التكسب المختلفة.

يذكر أن، مشروع "بسطة ماركت" حصد في نسخه السابقة أكثر من نصف مليون زائر 541.360، واستقطب 1.482 مشروعاً؛ وسط

حرص غرفة جدة على تمثيل رواد الأعمال، والشركات الصغيرة في مجالسها القطاعية التي تهدف لخدمة ودعم قطاعات الأعمال انطلاقًا من الميز التنافسية التي تتميز بها جدة، ورعاية رواد الأعمال والاهتمام بتطوير أفكارهم ومساندتهم لتحويل مبادراتهم إلى مشروعات ناجحة.