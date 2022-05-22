"غرفة جدة" تلتقي وفد البنك الألماني

وأكدت غرفة جدة، حرصها على تقوية حلقة الوصل لدعم قطاعات الأعمال، والتعرف على مجتمع أعمال ومبادرات البنك الألماني، في ظل تواجد هذه الصفوة من الصناعيين ومجتمع الأعمال، للخروج بآلية عمل تثري هذا المجال وترتقي بالفرص الزاخرة فيه.