"غرفة جدة" تلتقي وفد البنك الألماني

استقبلت غرفة جدة، اليوم، وفد البنك الألماني، بحضور مديرة البنك زوزانا فرانز، ومدير إقليمي أول بالبنك، أنسل آسان.
جاء ذلك، بهدف مد جسور التعاون والشراكة، مع مختلف أطياف مجتمع الأعمال، في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القطاع البنكي.
وشهد اللقاء، تبادل وجهات النظر في سبيل مد جسور التواصل والتعاون مع البنوك العالمية لدعم قطاعات الأعمال وتمكينها من تبني الفرص والمشروعات المشتركة.
وثمنت غرفة جدة، هذه اللقاءات التي تخدم مجتمع الأعمال السعودي والألماني، معتبرة القطاع البنكي من القطاعات الواعدة ذات القيمة الاستثمارية الواعدة؛ إذ يأتي اختيار البنك الألماني لغرفة جدة كهدف كبير للوصول لأهم الصناعيين في جدة.
وأكدت غرفة جدة، حرصها على تقوية حلقة الوصل لدعم قطاعات الأعمال، والتعرف على مجتمع أعمال ومبادرات البنك الألماني، في ظل تواجد هذه الصفوة من الصناعيين ومجتمع الأعمال، للخروج بآلية عمل تثري هذا المجال وترتقي بالفرص الزاخرة فيه.
وتمنت الغرفة، أن تتحقق الفائدة من مخرجات هذا اللقاء، واستمرارية اللقاءات والاجتماعات التي تدعم أواصر التعاون وتعود بالفائدة لخدمة القطاع الصناعي وقطاعات الأعمال كافة.