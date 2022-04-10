"غرفة مكة" تطلق فعالية "فوانيس 5" بمشاركة عدد من الشركات.. الأربعاء المقبل

تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة، مساء الأربعاء المقبل، فعالية "فوانيس" السنوية، في موسمها الخامس على التوالي، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات للترويج للمنتجات والخدمات، إلى جانب مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة؛ حيث تحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة المتميزة بروح شهر رمضان، يحتضنها مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.