غرف مكشوفة للصرف الصحي تتربص بمرتادي مخطط إسكان "سحبان محايل"

وتفصيلاً، قال المواطن عامر الزين الذي وثق المشهد إن أغلب غرف الصرف التي تتوسط الشوارع مكشوفة ولا يوجد بها أغطية ما يمكن أن ينتج عنه سقوط للمركبات أو المتنزهين وزوار المخطط لا سمح الله، وطالب الزين الجهات المختصة بسرعة التحرك ومعالجة الوضع القائم.