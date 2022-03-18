غرف مكشوفة للصرف الصحي تتربص بمرتادي مخطط إسكان "سحبان محايل"

يشهد مخطط الإسكان بـ"سحبان" شمال محافظة محايل تكشف غرف الصرف الصحي التي تتوسط شوارع المخطط ما ينذر بالخطر ويهدد سلامة المارة ومرتادي المكان الذي يؤمه الكثير من المتنزهين وممارسي الرياضة فضلاً عن أصحاب المساكن.
وتفصيلاً، قال المواطن عامر الزين الذي وثق المشهد إن أغلب غرف الصرف التي تتوسط الشوارع مكشوفة ولا يوجد بها أغطية ما يمكن أن ينتج عنه سقوط للمركبات أو المتنزهين وزوار المخطط لا سمح الله، وطالب الزين الجهات المختصة بسرعة التحرك ومعالجة الوضع القائم.
يذكر إلى أن الغرف المعنية ذات عمق كبير يتجاوز المترين تقريباً، ويتوقع أن تكون تلك الأغطية قد تعرضت للسرقة من بعض العابثين والمخربين .