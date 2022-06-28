"غيث الصحية" توقع اتفاقيات تعاون لخدمة مرضى الجمعيات بـ950 ألف ريال

وقَّعت جمعية غيث للخدمات الصحية بمنطقة جازان أمس اتفاقيات تعاون، مع خمس جمعيات خيرية ومجتمعية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 950 ألف ريال.
وتهدف هذه الاتفاقيات التي وقعتها جمعية غيث إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والبرامج المقدمة لخدمة ورعاية الأسر المستفيدة من خدمات الجمعيات الخمس، تشمل العمليات الجراحية والأجهزة الطبية والبرامج الأخرى.
جاء ذلك أمس في مقر جمعية غيث بجازان.
مثّل جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان " في توقيع الاتفاقيات الخمس مع الجمعيات، رئيس مجلس إدارتها الدكتور جابر شراحيلي، فيما مثل جمعية البر بصبيا رئيس الجمعية الأستاذ شوقي عثاثي. ومثل جمعية التنمية الأسرية بجازان رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هادي بحاري. فيما مثل جمعية التنمية الاجتماعية بالباحر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور جبريل عثاثي. ومثل جمعية التنمية الاجتماعية بمحافظة صبيا مديرها التنفيذي الأستاذ حسين بن علي عيسى. ووقع اتفاقية جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي بمنطقة جازان مديرها التنفيذي الدكتور هادي علي هادي.
أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان الدكتور جابر شراحيلي، بأن جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجمعيات الخمس، نصت على ثلاثة محاور وهي: العمل على تأمين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات الجمعيات الخمس ضمن تسعة برامج، وتطوير برامج الرعاية والتوعية الصحية والإصلاح النفسي والاجتماعي.
وأضاف الدكتور الشراحيلي بأن الاتفاقيات نصت كذلك على التعاون والتكامل بين الجمعيات الست، وتبادل الخبرات وكل ما من شأنه تجويد وتطوير العمل الخيري الصحي والمجتمعي.