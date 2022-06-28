"غيث الصحية" توقع اتفاقيات تعاون لخدمة مرضى الجمعيات بـ950 ألف ريال

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان الدكتور جابر شراحيلي، بأن جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجمعيات الخمس، نصت على ثلاثة محاور وهي: العمل على تأمين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات الجمعيات الخمس ضمن تسعة برامج، وتطوير برامج الرعاية والتوعية الصحية والإصلاح النفسي والاجتماعي.