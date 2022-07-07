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فتيات الكشافة يُسهمن في خدمة مراجعي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة
ينظمن دخول الحجاج والمراجعين وتوجيههم للعيادات والمختبرات الطبية والصيدلية
تواصل فتيات الكشافة السعودية جهودهن التطوعية في مساندة أطقم مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، في إطار أعمال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضحت قائدة معسكر فتيات الكشافة عائشة عطار، أن مهمة فتيات الكشافة تتلخص في المساهمة بتنظيم دخول الحجاج والمراجعين وتوجيههم إلى العيادات والمختبرات الطبية والصيدلية، وإرشادهم إلى وجهاتهم بعد مغادرتهم المستشفى، ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة، بنقله بوساطة العربات المتحركة، بالإضافة إلى مباشرة الحالات الإسعافية البسيطة.
وأشارت "عطار" إلى أنه تم توزيع عضوات المعسكر للعمل على مدار الساعة بالمستشفى وفق خطة زمنية معينة، بالتعاون مع إدارة المستشفى، من أجل المساهمة في تقديم أفضل الخدمات على فترتين صباحية ومسائية.