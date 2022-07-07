فتيات الكشافة يُسهمن في خدمة مراجعي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة

وأوضحت قائدة معسكر فتيات الكشافة عائشة عطار، أن مهمة فتيات الكشافة تتلخص في المساهمة بتنظيم دخول الحجاج والمراجعين وتوجيههم إلى العيادات والمختبرات الطبية والصيدلية، وإرشادهم إلى وجهاتهم بعد مغادرتهم المستشفى، ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة، بنقله بوساطة العربات المتحركة، بالإضافة إلى مباشرة الحالات الإسعافية البسيطة.