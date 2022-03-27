فرع "الإسلامية" بنجران يختتم الدورة العلمية الـ 29 بمحافظة شرورة

وبدأت فقرات الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم، بعد ذلك تفضل مدير عام الفرع والمشرف العام على البرنامج عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بكلمة حول الحديث عن هذه الدورات وما تضمنته من شروحات لمتون العلم الشرعي بمشاركة نخبة من كبار أهل العلم وشكر ولاة الأمر وأمير المنطقة على هذا الخير العظيم ومحافظ شرورة على حضوره الحفل ومتابعته أنشطة الفرع بالمحافظة.