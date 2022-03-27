فرع "الإسلامية" بنجران يختتم الدورة العلمية الـ 29 بمحافظة شرورة

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدورة العلمية التاسعة والعشرين بمحافظة شرورة.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، والشيخ الدكتور أحمد بن محمد النفيعي والتي نفذها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون (متون) بإشراف إدارة الدعوة بالفرع، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة للفترة من ٢١ - ٢٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ، واختتمت بعد صلاة المغرب يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر شعبان لهذا العام ١٤٤٣ هـ.
وبدأت فقرات الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم، بعد ذلك تفضل مدير عام الفرع والمشرف العام على البرنامج عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بكلمة حول الحديث عن هذه الدورات وما تضمنته من شروحات لمتون العلم الشرعي بمشاركة نخبة من كبار أهل العلم وشكر ولاة الأمر وأمير المنطقة على هذا الخير العظيم ومحافظ شرورة على حضوره الحفل ومتابعته أنشطة الفرع بالمحافظة.
وعُرض بعدها تقرير حول إنجازات الفترة الماضية من البرنامج العلمي متون برعاية كريمة من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، حيث يهدف البرنامج إلى ربط الطلاب بكبار العلماء.
وأوضح الشيخ العصيمي أن هذه الدورة تأتي امتدادًا لبرنامج لحمة وطن٢ بمحافظة شرورة الذي يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة في ظل القيادة الرشيدة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي تنفذها إدارة الدعوة بالفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.
فِي الختام شكر الدكتور "العصيمي" الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه وتوجيهه للفرع حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب .