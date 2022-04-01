فرع "الإسلامية" بنجران ينتهي من تهيئة المساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443، وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة ومن ذلك تزويدها باحتياجاتها من نسخ المصحف الشريف من مختلف الأحجام من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وتفصيلاً، جهز الفرع أربع فرق ميدانية لعمل الصيانة الذاتية لبيوت الله والتي أثمرت بفضل الله عن خدمة بيوت الله من صيانة ونظافة في مدينة نجران شملت زيارة ( ٣٥٠ ) جامعاً و مسجداً .
وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أنه تم التأكيد على منسوبي المساجد بضرورة الانتظام في عملهم، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.
وأكد الدكتور "العصيمي" على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، مع التأكيد على المراقبين والمراقبات بتكثيف الزيارات الميدانية.
وصرح مدير فرع الوزارة بنجران بأنه جرى التنبيه على أئمة المساجد بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة، لاسيما ما يتصل بأحكام الصيام وآدابه، وفضائل الشهر الكريم، والأحكام المتعلقة به، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع في الاعتقاد والسلوك، وما يقوي اللحمة الوطنية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنظيم ( 486) منشطاً دعوياً خلال شهر رمضان المبارك في الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع في الاعتقاد والسلوك، وما يقوي اللحمة الوطنية.
وفي الختام دعا الشيخ "العصيمي" الجميع إلى استغلال أيام الشهر من الأعمال الصالحة، وكثرة قراءة القرآن والدعاء، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، و أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء وأوفاه على عنايتهما ببيوت الله ومرتاديها و منسوبيها.
واختتم بتقديم الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته ومتابعته المستمرة تجاه بيوت الله، وتلبية جميع احتياجاتها.