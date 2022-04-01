فرع "الإسلامية" بنجران ينتهي من تهيئة المساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أنه تم التأكيد على منسوبي المساجد بضرورة الانتظام في عملهم، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.