فرع "الموارد البشرية" بالقصيم يعقد اجتماعه المناطقى الثاني بحويلان

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، الثلاثاء، الاجتماع المناطقي الثاني للربع الثاني لعام 2022 في النادي الاجتماعي بحويلان.
جاء ذلك، برئاسة مدير عام الفرع د. فهد بن محمد المطلق، بحضور مديري الدور والمراكز والمكاتب والوحدات والإدارات بفرع الوزارة.
ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء للربع الثاني، ومعدلات التغير في المؤشرات، والمشروعات والصيانة والتشغيل ومتابعة منجزات إدارة التشغيل، وكفاءة الإنفاق وما تحقق من أهداف.
كما جرى عرض مبتكرات تشغيلية ومبادرات تنظيمية.
وفي نهاية الاجتماع، تحدث مدير عام الفرع، مقدماً شكره وتقديره لجميع الإدارات وما تحقق من منجزات، مؤكداً أهمية المتابعة والمراجعة الدورية لكل العمليات التنظيمية والإدارية والتشغيلية.
وأكد دور القائد في رسم خارطة طريق تنظيمية لكل العمليات التي تتم في الفروع.