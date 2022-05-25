فرع "الموارد البشرية" بالقصيم يعقد اجتماعه المناطقى الثاني بحويلان

وفي نهاية الاجتماع، تحدث مدير عام الفرع، مقدماً شكره وتقديره لجميع الإدارات وما تحقق من منجزات، مؤكداً أهمية المتابعة والمراجعة الدورية لكل العمليات التنظيمية والإدارية والتشغيلية.