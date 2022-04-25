فرع جمعية "إعلاميون" بالشرقية يوقِّع اتفاقية تعاون مع "تراحم"

وقال الدكتور يوسف الراشد: إن توقيعهم هذه الاتفاقية يأتي تحقيقًا لمبدأ التكامل مع الإعلام المتمثل في جمعية "إعلاميون"، التي نعتبرها مكسبًا كبيرًا لتراحم الشرقية كون "إعلاميون" بيت خبرة في المجال الإعلامي؛ وهو ما سيقدِّم إضافة كبيرة لتراحم الشرقية؛ لما تمتلكه من كفاءات إعلامية وخبرات، يمكننا من الاستفادة منها في مجال الإعلام والعلاقات العامة؛ بما ينعكس على عمل اللجنة.