فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم يحتفي بيوم التأسيس

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، بمقره، مهرجانًا تراثيًا يحاكي الماضي المجيد والعصرَ ذا العزم والحزم؛ وذلك احتفالًا بيوم التأسيس.

شارك في الحفل العديد من المراكز والدور والمكاتب التابعة لفرع الوزارة؛ حيث تضمنت فقراته المتعددة والمختلفة مزيجًا من الإرث الثقافي والحضاري الذي امتد لعدة عصور في أزمنة خلد فيها المجد والعزم، بدءًا من عصر الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، حتى عهد قائد الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن الحفل تخلله مسيرة واستعراض للخيول العربية الأصيلة والسيارات الكلاسيكية ومنتجات شعبية تراثية تحاكي المراحل المختلفة التي مرت بها المملكة خلال ثلاثة عقود.