فرق لجنة التوطين في نجران وحبونا تنظم جولات رقابية على نشاط المستلزمات النسائية

بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين، عبد الله الدوسري، نظمت فرق اللجنة في كل من نجران وحبونا، جولات رقابية على نشاط المستلزمات النسائية والأمومة.
وقال "الدوسري": إن اللجنة قامت بزيارة 47 منشأة في كل من نجران وحبونا، وإنه وجد أن أعداد السعوديين بلغت 106 موظفًا؛ منهم 68 موظفة سعودية.
وأوضح أن أعداد الوافدين بلغت 12 وافدًا من مختلف الجنسيات، وأن اللجنة حصرت 3 فرص عمل جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين، بالإضافة إلى إنذار 5 منشآت؛ بسبب تجاوزها نسبةَ التوطين البالغة 92%.
وأكد "الدوسري" على أصحاب المنشآت المستهدفة بالتوطين، سرعة توظيف السعوديين؛ وذلك تفاديًا لتسجيل مخالفات بحق المتجاوزين.