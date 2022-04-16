فِرق "هلال جازان" تنقل 3 مرضى مصابين بالسكتات الدماغية

ويحرص فرع الهيئة بجازان عند تلقيه بلاغًا لغرفة العمليات (997)، يستوجب تدخلاً إسعافيًّا، على توجيه فِرق إسعافية على الفور، تقوم بقياس المؤشرات الحيوية، وتحديد الأعراض والعلامات للسكتات الدماغية، وإرسال التقرير على الفور للطبيب الاستشاري في قسم التوجيه الطبي بغرفة عمليات الهيئة؛ لأخذ التوجيه والتواصل مع قسم الأعصاب والطبيب المناوب بمستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة؛ وذلك لتفعيل كود السكتات الدماغية.