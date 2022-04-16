فِرق "هلال جازان" تنقل 3 مرضى مصابين بالسكتات الدماغية

نقلت الفِرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان خلال الـ48 ساعة الماضية ثلاثة مرضى مصابين بالسكتات الدماغية؛ وذلك بعد أن أطلقت الهيئة الخدمة لنقل مرضى "السكتات الدماغية" والمشتبه بتعرضهم لمثل تلك الأمراض الطارئة لإنقاذ حياتهم، بتوفير الأجهزة الحديثة والتدريب وفق أعلى المعايير الطبية.
ويحرص فرع الهيئة بجازان عند تلقيه بلاغًا لغرفة العمليات (997)، يستوجب تدخلاً إسعافيًّا، على توجيه فِرق إسعافية على الفور، تقوم بقياس المؤشرات الحيوية، وتحديد الأعراض والعلامات للسكتات الدماغية، وإرسال التقرير على الفور للطبيب الاستشاري في قسم التوجيه الطبي بغرفة عمليات الهيئة؛ لأخذ التوجيه والتواصل مع قسم الأعصاب والطبيب المناوب بمستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة؛ وذلك لتفعيل كود السكتات الدماغية.
وتهدف الخدمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة إلى اختصار الوقت بتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى السكتات الدماغية؛ إذ يتم نقل المرضى المصابين إلى أقسام المخ والأعصاب مباشرة دون المرور على غرف الطوارئ؛ وهو ما يساعد في سرعة الحفاظ على صحة المريض، وتقديم الخدمة الطبية والإسعافية المتخصصة المناسبة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.