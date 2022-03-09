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"فروسية حائل" ينظم حفل سباقه التاسع عشر للموسم ‏الحالي

تكون ‏من 5 ‏أشواط وحقق المركز ‏الأول ‏لـ"مبتدئة" الجواد "يصفيهم"
"فروسية حائل" ينظم حفل سباقه التاسع عشر للموسم ‏الحالي
منصور الشلاقي

نظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه التاسع عشر للموسم ‏الحالي.

وأوضح مدير عام ميدان ‏الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، أن حفل ‏السباق تكون ‏من خمسة ‏أشواط، حيث حقق المركز ‏الأول ‏للدرجة "مبتدئة" الجواد ”يصفيهم“ للمالك بدر عتيق الوبير، والمدرب حاتم عتيق الوبير، والخيال عيسى القيضي.

وحققت جائزة الشوط الثاني ‏للدرجة "لم تربح" الفرس “حنشلة“ للمالك ‏محمد دهام الشمري، والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصائغ. وانتزع جائزة الشوط الثالث ‏”للخيل العربي” ‏الجواد“طي المشناء” ‏للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، والخيال خالد الشرار.‏

ونال الجواد ‏”عناية المقدم” للمالك حمود سلمان الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي، والخيال عيسى القيضي المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع “لمفتوح الدرجات"، فيما حصل الجواد ‏”شعشوع“ على ‏المركز الأول في الشوط الخامس “من الدرجة الأولى حتى الثالثة” ‏للمالك أبناء سليمان العنيزان، ‏والمدرب شريف العنيزان، والخيال إياد الطريسي محققًا كأس الحفل.

وفي نهاية الحفل، سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل حمد عبدالكريم المهيدب، ومدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل ‏بندر بن حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.

حائل
ميدان ‏الفروسية بحائل

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