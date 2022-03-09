"فروسية حائل" ينظم حفل سباقه التاسع عشر للموسم ‏الحالي

ونال الجواد ‏”عناية المقدم” للمالك حمود سلمان الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي، والخيال عيسى القيضي المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع “لمفتوح الدرجات"، فيما حصل الجواد ‏”شعشوع“ على ‏المركز الأول في الشوط الخامس “من الدرجة الأولى حتى الثالثة” ‏للمالك أبناء سليمان العنيزان، ‏والمدرب شريف العنيزان، والخيال إياد الطريسي محققًا كأس الحفل.