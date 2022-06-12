"فريق الكشافة" يستضيف مستفيدي "كيان" في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

ضمن برامج المسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة وبهدف دمج مستفيدي كيان بالمجتمع واطلاعهم على كثيرٍ من الأمور التقنية والمفيدة التي يمكن أن تفيدهم في حياتهم، استضاف فريق الكشافة مستفيدي الجمعية في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بهدف مشاهدة كيفية إعادة هيكلية الطائرات والتعرف على الكلية والاطلاع عليها وتحفيزهم للانضمام لها في المستقبل.
وتضمن برنامج الزيارة الذي نظمه فريق الكشافة التابع للكلية جولة على مرافق الكلية والتعرف على أعضائها وأعضاء كليات التميز والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقال قائد الكشافة عبد الهادي بن عبد الله العامر: سعدنا باستقبال جمعية كيان للأيتام ضمن المبادرات الاجتماعية التي يقوم بها فريق الكشافة بالكلية ونهنئ أنفسنا بزيارتهم، وكنا حريصين جدًا على حمايتهم من الأخطار، حيث قمنا بعمل سلسلة بشرية لهذا الهدف ورحبنا بهم أجمل ترحيب، وقسمناهم إلى أربعة فرق أثناء الجولة، وسمحنا لهم بركوب الطائرات وتصويرهم، وكنا فخورون بوجودهم معنا. ونحن الكشافة نقول للأيتام أنكم لستم وحدكم جميعنا معكم ولكم مكانة كبيرة في المجتمع وإن شاء الله سيكون لكم زيارات أخرى لنا.
وأضاف عبد الهادي بن عبد الله العامر تهدف الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران إلى المساهمة بشكل إيجابي في تطوير التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية من خلال توطين كوادر مجال صيانة الطائرات في القطاعين العسكري والمدني والمساهمة أيضًا في زيادة المحتوى المحلي في هذا المجال.
وقد شكرت جمعية كيان الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران وفريق الكشافة قائدًا وأعضاء على مبادرتهم الإنسانية والهادفة راجية من الله أن يجعل مبادرتهم في موازين أعمالهم.