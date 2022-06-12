"فريق الكشافة" يستضيف مستفيدي "كيان" في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

ضمن برامج المسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة وبهدف دمج مستفيدي كيان بالمجتمع واطلاعهم على كثيرٍ من الأمور التقنية والمفيدة التي يمكن أن تفيدهم في حياتهم، استضاف فريق الكشافة مستفيدي الجمعية في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بهدف مشاهدة كيفية إعادة هيكلية الطائرات والتعرف على الكلية والاطلاع عليها وتحفيزهم للانضمام لها في المستقبل.