فريق "سباهي" يزور صحة منطقة حائل

إلى جانب تحسّن في وضع الأولويات والتخطيط وفي تعليم وتدريب الموظفين وطرق اختيار الموظفين، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية، حسب احتياج موظفي المستشفيات، وهذا من واقع الممارسة ومن الزيارات المتكررة للمستشفيات.