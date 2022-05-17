فريق "سباهي" يزور صحة منطقة حائل

زار فريق من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، اليوم الثلاثاء، صحة منطقة حائل.
جاء ذلك، لمعاينة وتقييم مستشفيات التجمع الصحي ممثلة بمستشفى محافظة سميراء اليوم.
ومن المقرر أن يزور الفريق غداً مستشفى موقق العام لمعرفة مدى تقيّد المستشفيات بتطبيق المعايير التي أقرها المجلس لتحسين الخدمات الصحية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مبدأ المهام المشتركة بين "صحة حائل" وتجمّع حائل الصحي؛ بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومراجعة آلية تنفيذ زيارات التقييم مستقبلاً، وحصول المستشفيات على تقرير المقيّمين عن مطابقة الخدمات المقدمة لمعايير "سباهي".
كما تأتي في إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، ورفع مستوى المفاهيم ومستوى الممارسة فيما يخص سلامة المرضى وسلامة العاملين داخل المنشأة.
إلى جانب تحسّن في وضع الأولويات والتخطيط وفي تعليم وتدريب الموظفين وطرق اختيار الموظفين، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية، حسب احتياج موظفي المستشفيات، وهذا من واقع الممارسة ومن الزيارات المتكررة للمستشفيات.