فريق طبي يُنقذ سبعينية توقف قلبها 30 دقيقة في الخرمة

وفي ذات السياق نجح فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، في إجراء جراحة لمريض يعاني من التهاب شديد بالزائدة الدودية مع وجود غرغرينا بالزائدة، والتهاب شديد، واستغرقت العملية الجراحية قرابة الساعة والنصف؛ حيث تم اتخاذ القرار بجراحة كشفية أولية لمعرفة مكان النزيف، وتم إنقاذ المريض وحالته مستقرة.