فريق طبي يُنقذ سبعينية توقف قلبها 30 دقيقة في الخرمة

أنقذ فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، سيدة سبعينية بإعادة النبض إلى قلبها بعد توقفه لحوالي 30 دقيقة في منزلها.
وفي التفاصيل: وصلت صباح اليوم إلى قسم الطوارئ بمستشفى الخرمة العام، سيدة سبعينية مريضة بالفشل الكلوي كان قد توقف قلبها في المنزل.
وعلى الفور تعامل الفريق الطبي بقسم الطوارئ وبدعم أقسام التنويم مع الحالة، بعمل إنعاش قلبي رئوي بالتبادل بين المسعفين.
ومع استمرار عمل الإنعاش القلبي وبعد حوالي 30 دقيقة تقريبًا عاد قلب السيدة للنبض، بفضل الله تعالى، ثم بصبر الفريق الطبي مع الحالة وعدم اليأس منهم في إنقاذها.
عندها قام الفريق المسعف بوضع الحالة على جهاز التنفس الصناعي وحقن السيدة بمنشطات الدورة الدموية حتى استقرت حالتها ولله الحمد .
وتم نقل الحالة لوحدة الغسيل الكلوي لإجراء جلسة غسيل كلوي طارئة تحت المراقبة المستمرة من قبل فريق طبي كامل، وبعد انتهاء الجلسة واستقرار الحالة تم التنسيق وتحويل الحالة إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف لاستكمال علاجها.
وفي ذات السياق نجح فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، في إجراء جراحة لمريض يعاني من التهاب شديد بالزائدة الدودية مع وجود غرغرينا بالزائدة، والتهاب شديد، واستغرقت العملية الجراحية قرابة الساعة والنصف؛ حيث تم اتخاذ القرار بجراحة كشفية أولية لمعرفة مكان النزيف، وتم إنقاذ المريض وحالته مستقرة.