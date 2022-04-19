فعالية تثقيف للصحة النفسية بأسواق العثيم بمدينة الرياض

أقام مركز ذاتي للإرشاد النفسي فعالية التثقيف للصحة النفسية وذلك بأسواق العثيم بمدينة الرياض، والذي استهدف كافة عناصر الأسرة السعودية وأسر المقيمين، كأحد أدوار المسؤولية الاجتماعية للمركز.
وشهدت الفعالية تقديم العديد من الاستشارات النفسية لكافة الأعمار وكذلك إجراء المقاييس العلمية النفسية للزوار.
وأكدت المديرة التنفيذية للمركز جواهر الدبيل أن المركز يعتبر أول وأكبر مركز إرشاد أسري ونفسي في الخليج والوطن العربي يعالج بدون دواء حيث يقدم الحلول الاستشارية والتدريبية فـي المجال الأسري والنفـسي والاجتماعي للرجال والنساء والأطفال، كما يقدم الخدمات الإرشادية في المجال النفسي والأسري والزواجي وتطوير الذات، والبرامج الجماعية وعلاج المشكلات النفسية للمسنين (كبار السن).
وأوضحت "الدبيل" أن المشاركة المجتمعية لتقديم الخدمات المجانية لزوار فعاليات المركز تأتي في إطار توسيع قاعدة التثقيف بأهمية العلاج النفسي الذاتي وتقوية جوانب مواجهة الضغوطات الحياتية بأنواعها دون استخدام الأدوية، مشيرة إلى أن هناك برامج متخصصة بتطوير الطفل التي تساهم برفع ثقته بنفسه، وتساعد على تحسين أدائه في مختلف المجالات.