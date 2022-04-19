فعالية تثقيف للصحة النفسية بأسواق العثيم بمدينة الرياض

وأوضحت "الدبيل" أن المشاركة المجتمعية لتقديم الخدمات المجانية لزوار فعاليات المركز تأتي في إطار توسيع قاعدة التثقيف بأهمية العلاج النفسي الذاتي وتقوية جوانب مواجهة الضغوطات الحياتية بأنواعها دون استخدام الأدوية، مشيرة إلى أن هناك برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬بتطوير‭ ‬الطفل‭ ‬التي تساهم برفع‭ ‬ثقته‭ ‬بنفسه، ‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات.