"فهد بن سلطان" يستقبل رئيس جامعة تبوك ومدراء المراكز والكراسي البحثية

وأثنى على الجهود العلمية والبحثية التي تبذلها جامعة تبوك ومشاركتها في المحافل القارية والدولية، منوهًا إلى دعم ورعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، حفظهم الله، للتعليم ومراكز الأبحاث في كافة المجالات؛ لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.