"فهد بن سلطان" يستقبل رئيس جامعة تبوك ومدراء المراكز والكراسي البحثية

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، وعددًا من المسؤولين ومدراء ونواب المراكز والكراسي البحثية بالجامعة.
وفي بداية اللقاء رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، واطلع على تقرير عن إنجازات الجامعة البحثية متضمنًا إنجازات كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم، وكرسي الأمير فهد بن سلطان للأبحاث الطبية والحيوية، وكذلك مركز شبكات الاستشعار، والأنظمة الخلوية ومركز الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة ومركز الذكاء الصناعي والروبوت.
كما اشتمل التقرير على ترتيب جامعة تبوك في تصنيف "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية في عام 2022؛ حيث حلّت الجامعة في الترتيب السادس محليًّا، وضمن أفضل 500 جامعة عالميًّا.
كما تقدّمت جامعة تبوك في تصنيف "التايمز" لأفضل الجامعات الناشئة في العالم التي لم يتجاوز عمرها 50 عامًا؛ حيث دخلت في قائمة التصنيف عام 2022م، بالترتيب "الثالث" محليًّا و134 عالميًّا.
كما اطلع على تقرير عن برنامج تعزيز الشخصية الوطنية، وأشاد بجهود رئيس جامعة تبوك والقائمين على الكراسي البحثية والعلمية بالجامعة ورعايتهم، وتبنيهم الكراسي البحثية والعلمية لتتم الاستفادة منها ليس فقط لأبناء وبنات المنطقة فقط، بل أبناء وبنات الوطن.
وأثنى على الجهود العلمية والبحثية التي تبذلها جامعة تبوك ومشاركتها في المحافل القارية والدولية، منوهًا إلى دعم ورعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، حفظهم الله، للتعليم ومراكز الأبحاث في كافة المجالات؛ لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.
وفي نهاية اللقاء أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ لدعمه المستمر لجامعة تبوك ومنسوبيها وطلابها وطالباتها.