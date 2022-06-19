"فيصلية جدة " النسوية تطلق "مبادرة علمني 2" لتعزيز العمل التطوعي

أطلقت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة اليوم البرنامج التدريبي النوعي "مبادرة علمني 2"؛ والتي تعد امتداداً لمبادرة علمني 1، وتأتي ضمن استكمال أهداف وتوصيات "جائزة تعزيز" لأفضل مبادرة تطوعية للعمل التطوعي " الدورة الأولى2021 "، والتي نظمتها الجمعية الفيصلية على مستوى منطقة مكة المكرمة وجاءت هذه الورش كأحد أهم التوصيات لبناء ورفع مهارات العمل التطوعي.
وتستمر فعاليات المبادرة حتى يوم 29 يونيو 2022م مع كوكبة ونخبة من الضيوف والخبراء المشاركين في تقديم الدورات التدريبية وورش العمل؛ بحضور عدد من الشباب والشابات.
وتعد هذه المبادرة أحد مبادرات الخطة الإستراتيجية للجمعية الفيصلية 2021-2024 بقيادة إدارة التطوع في الجمعية الفيصلية والتي تهدف إلى تسخير أصحاب العلم والمعرفة والمختصين من الخبراء في مختلف المجالات التطوعية لتقديم دورات تدريبية وورش عمل في مختلف العلوم والمهارات لنساهم معاً في تنمية المجتمع علمياً وثقافياً واجتماعياً ورفع مستوى أداء المتطوعين والعمل التطوعي وتبادل الخبرات وتشجيع أفراد المجتمع على العمل التطوعي.
يشار إلى أن تجربة الجمعية الفيصلية خلال الخطة التشغيلية لعام 2021 أظهرت تميز المساهمة التطوعية حيث بلغ عدد المتطوعين "2295" متطوعاً ومتطوعة، وإجمالي الفرص التطوعية "413" فرصة تطوعية؛ بواقع "9545" ساعة تطوعية؛ بنسبة عائد اقتصادي بلغ 614 ألفاً و188 ريالاً، وساهم في انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 5% لعدد "224 " فرصة في جميع المستويات كما تم استقطاب عشر متطوعات من خلال الفرص التطوعية المنتهية بالتوظيف.
وقد حصلت الجمعية الفيصلية ممثلة في إدارة التطوع على اعتماد وحدة إدارة التطوع المستوى الأول بناء على تقييم برنامج ادامة وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع حيث حققت الجمعية ومراكزها الحد المطلوب من ممارسات المعيار والنتائج المطلوبة.
ويشارك في "مبادرة علمني 2" الدكتور بندر عرب، والدكتور خالد السريحي، والدكتورة نجاة عقاب، والدكتورة سعاد بن عفيف، ومحمد الزبيدي، ويوسف بخيت، والمهندس كامل الساعاتي، وياسر الحكمي، وريم بخاري، والدكتورة ماوية خفاجي.