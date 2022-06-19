"فيصلية جدة " النسوية تطلق "مبادرة علمني 2" لتعزيز العمل التطوعي

يشار إلى أن تجربة الجمعية الفيصلية خلال الخطة التشغيلية لعام 2021 أظهرت تميز المساهمة التطوعية حيث بلغ عدد المتطوعين "2295" متطوعاً ومتطوعة، وإجمالي الفرص التطوعية "413" فرصة تطوعية؛ بواقع "9545" ساعة تطوعية؛ بنسبة عائد اقتصادي بلغ 614 ألفاً و188 ريالاً، وساهم في انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 5% لعدد "224 " فرصة في جميع المستويات كما تم استقطاب عشر متطوعات من خلال الفرص التطوعية المنتهية بالتوظيف.