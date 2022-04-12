"فيصل بن فهد" يُشيد بمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة

أشاد نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، بالجهود المبذولة في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة.
جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري.
واستعرض نائب أمير المنطقة، ومدير الصحة، ما تناوله مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، وأبرز التوصيات فيه، والذي نظم خلال الفترة من 13 - 17 مارس الماضي، بمشاركة 40 متحدثًا من مختلف دول العالم.
وقال الأمير فيصل بن فهد: إن الجهود المبذولة في المؤتمر حظيت بدعم من القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومتابعة من أمير منطقة حائل، ووزير الصحة، مثنيًا على جهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، وما تحقق من نجاح.
فيما أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة حائل ونائبه على الدعم المستمر، منوهًا إلى أن نجاح مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022 جاء نتيجةً لهذا الدعم والمساندة.