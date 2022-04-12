"فيصل بن فهد" يُشيد بمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة

وقال الأمير فيصل بن فهد: إن الجهود المبذولة في المؤتمر حظيت بدعم من القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومتابعة من أمير منطقة حائل، ووزير الصحة، مثنيًا على جهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، وما تحقق من نجاح.