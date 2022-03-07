في اليوم العالمي لتقدير الموظف .."أمير حائل" يشكر منسوبي ومنسوبات الإمارة على جهودهم

وجّه ‎أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شكر وتقدير إلى جميع موظفي وموظفات الإمارة على ما قدموه من عطاء، وما بذلوه من جهد كبير لخدمة المراجعين؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لتقدير الموظف.