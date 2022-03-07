في اليوم العالمي لتقدير الموظف .."أمير حائل" يشكر منسوبي ومنسوبات الإمارة على جهودهم

وجّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شكر وتقدير إلى جميع موظفي وموظفات الإمارة على ما قدموه من عطاء، وما بذلوه من جهد كبير لخدمة المراجعين؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لتقدير الموظف.
وقال أمير منطقة حائل في رسالته: "زملائي وزميلاتي منسوبي إمارة المنطقة شكرًا لما تقدمونه من عطاء وما تبذلونه من جهد في سبيل خدمة المراجع، وهي رسالة شكر لكم ولكل الموظفين في الإدارات بالمنطقة تزامنًا مع اليوم العالمي لتقدير الموظفين؛ سائلاً الله لكم التوفيق".
يُشار إلى أن إمارة منطقة حائل احتفت اليوم بموظفيها بمناسبة اليوم العالمي لتقدير الموظف بتوجيه من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود.