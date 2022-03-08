في اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. فعالية تثقيفية بـ"تخصصي الطائف"

بدأ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بأحد المراكز التجارية، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة، فعاليةً تثقيفية للتوعية بخطر السمنة.
واشتملت الفعالية على عدة أركان تعريفية وتفاعلية واستشارية؛ للتعريف بمرض السمنة وأسبابه، وأعرضه، وعلاجه والوقاية منه، وقياسات الوزن والطول، وحساب مؤشر كتلة الجسم، والتعريف ببرنامج مكافحة السمنة الوزاري، والاستشارات والتوعية الصحية.
وبيّنت "إدارة العلاقات والتوعية" لـ"سبق" أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية، التي حضرها وافتتحها مساعد مدير صحة الطائف للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي، وبحضور مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور خالد الشريف استشاري السمنة، هو رفع المستوى الصحي لدى المجتمع عن مرض السمنة وأعراضه، ومسبباته، وعوامل الخطورة للإصابة، وطرق الكشف المبكر، ودور النمط الصحي في التقليل من فرص الإصابة بمرض السمنة منها الغذاء الصحي والنشاط البدني.
وأشارت إلى أن اليوم الرابع من شهر مارس هو اليوم العالمي لمكافحة السمنة عالميًّا؛ حيث يتم تفعيله والتوعية برفع مستوى الوعي حول أهم الأسباب والعوامل التي تزيد من الإصابة بالسمنة ومن أهمها العادات اليومية، والعوامل البيئية، والعوامل الجينية، التي لها تأثيرات صحية واجتماعية واقتصادية.
يشار إلى أنه راجَعَ عيادات السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 3044 مراجعًا خلال العام الماضي 2021؛ فيما أجرى قسم السمنة وخلال نفس الفترة 346 عملية سمنة.