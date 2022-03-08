في اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. فعالية تثقيفية بـ"تخصصي الطائف"

وأشارت إلى أن اليوم الرابع من شهر مارس هو اليوم العالمي لمكافحة السمنة عالميًّا؛ حيث يتم تفعيله والتوعية برفع مستوى الوعي حول أهم الأسباب والعوامل التي تزيد من الإصابة بالسمنة ومن أهمها العادات اليومية، والعوامل البيئية، والعوامل الجينية، التي لها تأثيرات صحية واجتماعية واقتصادية.