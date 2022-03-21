في تخصصات مختلفة.. "صحة القنفذة" تتعاقد مع 9 أطباء استشاريين

وأكد "العمري" أنه بمتابعة واهتمام من وزير الصحة؛ تقوم إدارته حاليًا على التعاقد مع أطباء استشاريين آخرين على في تخصصات دقيقة مختلفة؛ في إطار الخطوات التطويرية للوزارة لاستثمار كل الإمكانات المتاحة، واستقطاب الكفاءات الطبية المتميزة لدعم الخدمات التي تقدّمها مرافق الوزارة للمحافظة وغيرها؛ سعيًا منها لتوفير الرعاية الصحية لمحتاجيها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وينال رضا المرضى من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتميزة في أماكن تواجدهم.