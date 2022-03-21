في تخصصات مختلفة.. "صحة القنفذة" تتعاقد مع 9 أطباء استشاريين

تعاقدت "صحة القنفذة" مع 9 أطباء استشاريين في تخصصات مختلفة؛ منها: (العناية المركزة، والطوارئ والحالات الحرجة، والجراحة العامة، والطب النفسي والأمراض العصبية، والنساء والولادة، وأمراض القلب، وتخدير عام، وتخدير قلب، وجراحة القلب)؛ للعمل في طوارئ ومستشفيات المحافظة.
وأوضح مدير الشؤون الصحية بالقنفذة، الدكتور أحمد مديني العمري، أنه تم التعاقد مع الأطباء عن طريق الاستقطاب من الخارج، بالإضافة إلى مَن تم التعاقد معهم من داخل المملكة؛ بهدف رفع وتحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة، وهم إضافةٌ إلى الأطباء السابقين من التخصصات الدقيقة.
وأضاف "العمري" في تصريحه لـ"سبق"، أن "صحة القنفذة" عَمِلَت على شَغل وظائف الاستشاريين بتخصصات دقيقة عن طريق الاستقطاب أو التعاقد الداخلي أو من خلال لجان التعاقد الخارجية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعاقد بوزارة الصحة، ضمن خطة عمل الموارد البشرية بالمحافظة وإدارة الخدمات العلاجية لعام 1443هـ.
وقال: إن الهدف من التعاقدات الجديدة مع الأطباء؛ هو تقديم خدمات صحية في أماكن تواجد المستفيدين والاستفادة من الأطباء أصحاب الكفاءات الطبية المتميزة وبالأخص في التخصصات النادرة؛ لافتًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الجهود لتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة؛ خاصة في التخصصات الصحية النادرة والحيوية.
وأكد "العمري" أنه بمتابعة واهتمام من وزير الصحة؛ تقوم إدارته حاليًا على التعاقد مع أطباء استشاريين آخرين على في تخصصات دقيقة مختلفة؛ في إطار الخطوات التطويرية للوزارة لاستثمار كل الإمكانات المتاحة، واستقطاب الكفاءات الطبية المتميزة لدعم الخدمات التي تقدّمها مرافق الوزارة للمحافظة وغيرها؛ سعيًا منها لتوفير الرعاية الصحية لمحتاجيها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وينال رضا المرضى من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتميزة في أماكن تواجدهم.