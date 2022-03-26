في دورتها الثالثة.. فريق جمعية "كفيف" يُتَوَّج بكأس بطولة كرة الهدف

توجت جمعية كفيف أمس، فريقها بحصوله على كأس بطولة كرة الهدف للمكفوفين، على مستوى جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة، في دورتها الثالثة، التي أقيمت بالرياض على مدى يومين، بمشاركة 7 فِرَق، تُمثل جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة.
وأُسدل الستار على هذه البطولة بتتويج أصحاب المراكز الثلاث الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، كما حصلت تلك الفِرَق على مكافآت تحفيزية؛ حيث حصل فريق جمعية كفيف على المركز الأول بمكافأة قدرها 14 ألف ريال، وحصل فريق جمعية مبصرون صاحب المركز الثاني على مكافأة قدرها 10500 ريال، وحصل فريق جمعية ضياء صاحب المركز الثالث على مكافأة قدرها 7000 ريال.