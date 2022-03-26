في دورتها الثالثة.. فريق جمعية "كفيف" يُتَوَّج بكأس بطولة كرة الهدف

توجت جمعية كفيف أمس، فريقها بحصوله على كأس بطولة كرة الهدف للمكفوفين، على مستوى جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة، في دورتها الثالثة، التي أقيمت بالرياض على مدى يومين، بمشاركة 7 فِرَق، تُمثل جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة.