في عامها الـ35.. "أمير تبوك" يرعى جائزة التفوق العلمي والتميز

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 35 عامًا؛ حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك، وحافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، ومجالًا للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية.