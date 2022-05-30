في لفتة إنسانية.. مواطن بتيماء يفتح استراحته للعزاء بوفاة مصريين في حادث أليم

في لفتة إنسانية غير مستغربة قام المواطن محمد سعود الوشيح من أهالي ‫محافظة تيماء بفتح استراحته بالمحافظة لذوي المتوفين من الأشقاء المصريين اليوم للعزاء، وكان حادث مروع قد وقع اليوم الاثنين، وأسفر عن مصرع خمسة وافدين مصريين بتيماء.