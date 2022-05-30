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في لفتة إنسانية.. مواطن بتيماء يفتح استراحته للعزاء بوفاة مصريين في حادث أليم
في أعقاب الحادث المروع الذي وقع اليوم وأسفر عن مصرع خمسة وافدين
في لفتة إنسانية غير مستغربة قام المواطن محمد سعود الوشيح من أهالي محافظة تيماء بفتح استراحته بالمحافظة لذوي المتوفين من الأشقاء المصريين اليوم للعزاء، وكان حادث مروع قد وقع اليوم الاثنين، وأسفر عن مصرع خمسة وافدين مصريين بتيماء.
وذكر ذوو المتوفين لٰـ"سبق" أن موقف الوشيح النبيل غير مستغرب وأوضحوا أننا نشعر بأننا في بلدنا الثاني، وثمنوا عاليًا جهود الجهات المعنية في المحافظة التي باشرت الحادث اليوم.
وكانت الجهات المعنية قد باشرت صباح اليوم حادث تصادم وقع على أحد الطرق بمحافظة تيماء، وأسفر الحادث عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.