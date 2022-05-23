في مقرر التدريب التعاوني .."التدريب التقني" بالرياض يبدأ التسجيل للفصل الصيفي 1443هـ

سبق – الرياض : تتابع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض منشآتها التدريبية لإتاحة التسجيل في التدريب التعاوني للفصل الصيفي لهذا العام التدريبي 1443هـ وذلك للمتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم ولم يتبقَ لهم سوى مقرر التدريب التعاوني.
ويمتد الفصل الصيفي لمدة 8 أسابيع في المنشآت التدريبية ما بين كليات تقنية وفروعها للبنين وكليات تقنية للبنات والموزعة حسب مناسبة النطاق الجغرافي لمنطقة الرياض.
ووجّه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن المقبل قيادات المنشآت التدريبية بسرعة إتمام أعمال تسجيل أبنائنا المتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم في مقرر التدريب التعاوني ولاسيما ضرورة إيجاد الفرص التدريبية النوعية التي تضيف إلى مسيرتهم التدريبية وتختمها بالمستوى المأمول.
يُشار إلى أن الفصل الصيفي يبدأ في العشرين من ذي القعدة ويستمر حتى 27 من المحرم.