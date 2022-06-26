في يومها الأول.. 220 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الثالث بمدارس عسير

بدأ أكثر من 220 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام بالإدارة العامة للتعليم بعسير، اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، وسط متابعة ودعم مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، الذي وقف بدوره ميدانيًّا على سير أعمال الاختبارات في يومها الأول في مجمع كود التعليمي التابع لمكتب التعليم بخميس مشيط.
وكانت قيادات التعليم "بنين وبنات" قد تابعت سير الاختبارات في عدد من المدارس واطلعت على تنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول.
يشار إلى أن "تعليم عسير" قد نفّذ خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتَي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، إضافة إلى تنفيذ مشروع "اطمئنوا" لرعاية وخدمة أبناء وبنات المرابطين خلال الاختبارات، كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال فترة الاختبارات، وتشكيل فريق عمل من إدارتَي الاختبارات والقبول "بنين وبنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول.