في يومها الأول.. 220 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الثالث بمدارس عسير

بدأ أكثر من 220 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام بالإدارة العامة للتعليم بعسير، اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، وسط متابعة ودعم مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، الذي وقف بدوره ميدانيًّا على سير أعمال الاختبارات في يومها الأول في مجمع كود التعليمي التابع لمكتب التعليم بخميس مشيط.