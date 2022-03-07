في يومها العالمي.. أمين "آركو": تمكين المرأة يبني مستقبلًا أكثر استدامة للمجتمعات

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة انبثق عن تظاهرات نسائية في مارس 1908 بنيويورك للاحتجاج على الظروف اللاإنسانية التي كُنَ يُجبرن على العمل تحتها والمطالبة بتحسين الأجور وتقليل ساعات العمل والحصول على حق التصويت في الانتخابات؛ وعقد أول يوم وطني للمرأة في عام 1909 من قبل أحد الأحزاب الأمريكية في حملة من أجل منح النساء حق التصويت؛ ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على الصعيد العالمي وفي عام 1910 وافق المؤتمر الدولي على اعتماد يوم 8 مارس من كل عام يوماً دولياً للمرأة؛ وفي 19 مارس 1911 عُقد أول يوم عالمي للمرأة في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا؛ وفي 1996 بدأت الأمم المتحدة في تبني موضوع سنوي لليوم الدولي للمرأة تحت عنوان "الاحتفال بالماضي .. التخطيط للمستقبل".