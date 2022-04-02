في يومهم العالمي.."تأهيل الإناث" بالخرج ينظم ندوة "رحلة حياة التوحدي"

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الخرج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم السبت ندوةً تثقيفية تحت عنوان "رحلة حياة التوحدي" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام بحضور أكثر من 100 شخص من أسر ذوي اضطراب التوحد والمختصين والمهتمين في هذا المجال.