في يومهم العالمي.."تأهيل الإناث" بالخرج ينظم ندوة "رحلة حياة التوحدي"

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الخرج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم السبت ندوةً تثقيفية تحت عنوان "رحلة حياة التوحدي" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام بحضور أكثر من 100 شخص من أسر ذوي اضطراب التوحد والمختصين والمهتمين في هذا المجال.
وشارك في تقديم الندوة نخبة من الأكاديميين والأخصائيين والأطباء بمحافظة الخرج من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والمستشفى الجامعي وجمعية أسر التوحد ومركز مهارات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت الندوة الجوانب المتعلقة باضطراب طيف التوحد أثناء مرحلة التدريب والتشخيص، والخدمات المقدمة لهم، مع التطرق لدور فريق العمل في عملية التقييم والتشخيص وكيفية تنمية مهارات التوحدي و معوقات تدريب وتأهيل وتعليم الطفل التوحدي ومتطلبات التنمية المهنية عند تأهيله إلى جانب استعراض دور وأهداف جمعية أسر التوحد الخيرية في الخدمات الانتقالية للتوحد كما صاحب الندوة الكثير من المداخلات والإجابة على استفسارات الأهالي والحضور.