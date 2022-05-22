في يومه العالمي.. "بيئة الطائف" تنفذ ورش عمل "ملتزمون بحماية النحل"

من جانبه أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أنه في اليوم العالمي للنحل من كل عام يستذكر الجميع أهمية النحل الذي يعد جزءًا لا يتجزأ في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والبيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع النحل بما يحقق التنمية المستدامة.