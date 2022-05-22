في يومه العالمي.. "بيئة الطائف" تنفذ ورش عمل "ملتزمون بحماية النحل"

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، اليوم الأحد، ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للنحل، تحت شعار "ملتزمون بحماية النحل".
وشارك في الورشة عدد من الخبراء والمهتمين في مجال تربية النحل، حيث تناولت جهود الوزارة في تطوير قطاع النحل وأهمية إدارة المناحل والأمراض والآفات التي تهددها، واستعرضت الجهود العالمية في إبراز السبل الممكنة للحفاظ على النحل وحمايته.
من جانبه أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أنه في اليوم العالمي للنحل من كل عام يستذكر الجميع أهمية النحل الذي يعد جزءًا لا يتجزأ في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والبيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع النحل بما يحقق التنمية المستدامة.