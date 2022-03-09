في يوم المرأة العالمي .."تقنية البنات"بتبوك تنظم ملتقى " تقانيات ملهمات"

وبيّنت "الحمزي" أن أهمية الملتقى تظهر من خلال تنوع الجهات التي تنسب لها المتحدثات، واللاتي قدمن فكرًا تمرس وكون تراكمه العلمي والعملي في أهم قطاعات الدولة، مبيّنةً في ختام حديثها أن الكلية تحرص على مواكبة الشأن العالمي المتوافق مع خطتها الاستراتيجية والتي تعزز موقعها على خريطة الكليات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الإسهام في التثقيف المجتمعي في مختلف القضايا ذات البُعد العلمي والاجتماعي والعلمي والتي تلبي تطلعات الرؤية السعودية 2030 في جوانب شتى.