في يوم المرأة العالمي .."تقنية البنات"بتبوك تنظم ملتقى " تقانيات ملهمات"

دشنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة بتبوك ممثلةً بقسم الحاسب الآلي اليوم بمقر الكلية، ملتقى "تقانيات ملهمات" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2022 م، بحضور عميدة الكلية سهى بنت محمد حمزي، ورئيسة قسم الحاسب منى بنت عبدالله الشمري، وعددٍ من منسوبات ومتدربات الكلية، بمشاركة أبرز الملهمات في منطقة تبوك.
وأقيم الملتقى تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي من أجل غدٍ مستدام" بتفاعل كبير من قِبل المشاركات، اللاتي استعرضن لتجارب المرأة السعودية وإنجازاتها، في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .
وتناول الملتقى العديد من المحاور منها الاحتفاء بمسيرة نجاح المرأة السعودية، ودعم القيادة الرشيدة للكفاءات النسائية المتميزة التي تبرز الصورة الحقيقية للمرأة السعودية، وسياسة المملكة في تعزيز دور المرأة الريادي قديمًا وحديثًا، ونهج الدين الإسلامي الحنيف في رفع شأن المرأة وتكريمها.
وقالت الأمين العام لمجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود محمد الخميس إن المرأة السعودية استطاعت بفضل الله ثم بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله- أن تخطو خطوات مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة لتُسهم مع أشقائها الرجال في دفع عجلة التنمية الوطنية.
وأكدت عميد الكلية فخر الكلية بإقامتها لهذا الملتقى، الذي يهدف إلى إبراز مكانة المرأة السعودية بشكل عام وفي منطقة تبوك بشكل خاص، والدعم الذي تلقته المرأة السعودية منذ التأسيس، ودورها المحوري كركيزة رئيسة للمجتمع.
وبيّنت "الحمزي" أن أهمية الملتقى تظهر من خلال تنوع الجهات التي تنسب لها المتحدثات، واللاتي قدمن فكرًا تمرس وكون تراكمه العلمي والعملي في أهم قطاعات الدولة، مبيّنةً في ختام حديثها أن الكلية تحرص على مواكبة الشأن العالمي المتوافق مع خطتها الاستراتيجية والتي تعزز موقعها على خريطة الكليات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الإسهام في التثقيف المجتمعي في مختلف القضايا ذات البُعد العلمي والاجتماعي والعلمي والتي تلبي تطلعات الرؤية السعودية 2030 في جوانب شتى.