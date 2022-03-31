في يوم المفتش الميداني.. أمين جدة يكرم 21 مراقباً متميزاً بالمجالات البلدية

وأوضحت الأمانة أن التكريم جاء تقديراً وعرفاناً للمراقبين وتثميناً لجهودهم التي تجسد خط الدفاع الأول، وتساهم في المحافظة على معايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة للأفراد، لافتة إلى أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 250 ألف جولة رقابية على خلال العام 2021م وأسفرت عن رفع معدل امتثال المنشآت من 12% إلى 24% .