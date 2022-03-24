"قاف الرياض" يحتفل شعراً بتأهل المنتخب إلى كأس العالم

وتأتي تلك الأمسيات الشعرية ضمن روزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان "قاف الرياض" المجتمعية، والتي ضمت العديد من العروض الشعبية، ومنها السوق الشعبي الذي يستعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وركن خاص بالمطاعم والكافيهات، وتستمر الفعاليات لمدة 3 أشهر على مدى يومي الخميس والجمعة.