"قاف الرياض" يحتفل شعراً بتأهل المنتخب إلى كأس العالم

أبدع شعراء المحاورة في نظم قصائدهم وإمتاع الجمهور في الليلة الأولى من الأمسية الثالثة في مهرجان "قاف الرياض"، والذي يقام في ساحة العروض بالدائري الشرقي، برعاية إمارة منطقة الرياض، وتنظمه أمانة المنطقة.
شارك في أمسية أمس الخميس كلٌ من الشعراء: معتق العياضي وعبدالعزيز العازمي وفواز العزيزي وكامل الحليلي ومحمد شديد وفواز السعيدي.
واستمتع الجمهور وعشاق فن المحاورة بالقصائد التي بدأت بتهنئة المنتخب بتأهله لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.
وتأتي تلك الأمسيات الشعرية ضمن روزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان "قاف الرياض" المجتمعية، والتي ضمت العديد من العروض الشعبية، ومنها السوق الشعبي الذي يستعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وركن خاص بالمطاعم والكافيهات، وتستمر الفعاليات لمدة 3 أشهر على مدى يومي الخميس والجمعة.