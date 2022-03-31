قبل رمضان.. "بر الريث" تودع 79 ألف ريال في حسابات الأيتام

كما كرر الشكر والعرفان لجميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية. وأشاد بعددٍ من المؤسسات المانحة وبعض الجمعيات الخيرية في المنطقة التي كانت سندًا وعونًا للجمعية في تأمين هذه السلات الغذائية، قائلاً: "أشكر الله تعالى لكم وكتب لكم الأجر والثواب في الدنيا والآخرة؛ بدعمكم يستمرّ الخير والعطاء".