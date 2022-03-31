قبل رمضان.. "بر الريث" تودع 79 ألف ريال في حسابات الأيتام

انتهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بجازان، اليوم الخميس، من إيداع 79 ألف ريال للأيتام المسجلين لديها كفالة شهرية عن طريق الحوالات السريعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.
كما أنهت اليوم توزيع أكثر من 2000 كرتون تمر بالإضافة إلى توزيع أكثر من 3887 سلة غذائية متكاملة للمستفيدين من خدمات الجمعية؛ حتى عنوان مبادرة حصاد العطاء، كم تم توزيع عددٍ من الأجهزة الكهربائية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية مصعود السلمي: إن مشروع تأمين المستفيدين بالسلات الغذائية، تأتي ضمن البرامج المساندة في التكافل الاجتماعي التي تقدمها جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث، لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خدمات الجمعية.
وشكر "السلمي" محافظ محافظة الريث فيصل بن ناصر بن لبدة علي متابعته وتوجيهاته الداعمة والمساندة لفريق العمل.
كما كرر الشكر والعرفان لجميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية. وأشاد بعددٍ من المؤسسات المانحة وبعض الجمعيات الخيرية في المنطقة التي كانت سندًا وعونًا للجمعية في تأمين هذه السلات الغذائية، قائلاً: "أشكر الله تعالى لكم وكتب لكم الأجر والثواب في الدنيا والآخرة؛ بدعمكم يستمرّ الخير والعطاء".
وأهاب "السلمي" بأهل الخير من الميسورين التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في أعمال البر والإحسان والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية التي طالما عُرفت عن أهالي الخير في هذه البلاد المباركة حكومة وشعبًا.