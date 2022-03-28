مناطق

قطاع محايل الصحي ينجح في تجهيز وتشغيل عيادات طبية داخل السجن بجهود ذاتية

أمير عسير: ينم عن إحساسكم بالمسؤولية تجاه خدمة فئة من المجتمع عزيزة علينا
قطاع محايل الصحي ينجح في تجهيز وتشغيل عيادات طبية داخل السجن بجهود ذاتية
أمير عسير تركي بن طلال ومشرف مستشفى محايل العام محمد العسيري
محمد طيران
محمد طيران

‏ثمَّن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لمدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد العسيري ما قام به وفريق العمل معه لتجهيز وتشغيل العيادات الطبية بسجن محايل الجديد بجهود ذاتية.

وفي التفاصيل قال أمير عسير في خطاب وجهه "للعسيري " ‏إشارة إلى ما رفعه لنا محافظ محايل المكلف والمتضمن ما قدمتموه أنتم وفريق عملكم ‏من خدمات لتجهيز وتشغيل العيادات الطبية بمقر سجن محايل الجديد وبجهود ذاتية من قبلكم.

ولكون ذلك ينم عن إحساسكم بالمسؤولية تجاه خدمة فئة من المجتمع عزيزة علينا من أبناء محافظات تهامة، لذا نشكركم أنتم وفريق عملكم على ما قدمتموه من خدمات طبية بسجن محايل وليكن ذلك دافعًا لكم في تقديم الخدمات المميزة لأهالي المحافظة ولكم تحياتنا.

أمير عسير
تركي بن طلال
القطاع الصحي
المشرف على مستشفى محايل العام
محمد العسيري
سجن محايل

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org