قطاع محايل الصحي ينجح في تجهيز وتشغيل عيادات طبية داخل السجن بجهود ذاتية

ثمَّن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لمدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد العسيري ما قام به وفريق العمل معه لتجهيز وتشغيل العيادات الطبية بسجن محايل الجديد بجهود ذاتية.
وفي التفاصيل قال أمير عسير في خطاب وجهه "للعسيري " إشارة إلى ما رفعه لنا محافظ محايل المكلف والمتضمن ما قدمتموه أنتم وفريق عملكم من خدمات لتجهيز وتشغيل العيادات الطبية بمقر سجن محايل الجديد وبجهود ذاتية من قبلكم.
ولكون ذلك ينم عن إحساسكم بالمسؤولية تجاه خدمة فئة من المجتمع عزيزة علينا من أبناء محافظات تهامة، لذا نشكركم أنتم وفريق عملكم على ما قدمتموه من خدمات طبية بسجن محايل وليكن ذلك دافعًا لكم في تقديم الخدمات المميزة لأهالي المحافظة ولكم تحياتنا.