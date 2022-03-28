قطاع محايل الصحي ينجح في تجهيز وتشغيل عيادات طبية داخل السجن بجهود ذاتية

ولكون ذلك ينم عن إحساسكم بالمسؤولية تجاه خدمة فئة من المجتمع عزيزة علينا من أبناء محافظات تهامة، لذا نشكركم أنتم وفريق عملكم على ما قدمتموه من خدمات طبية بسجن محايل وليكن ذلك دافعًا لكم في تقديم الخدمات المميزة لأهالي المحافظة ولكم تحياتنا.

