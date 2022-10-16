"وفاء" تكرّم 24 من أبناء الوطن تقديرًا لإنجازاتهم في مختلف المجالات

وألقى الدكتور علي الخضيري كلمة المكرمين، شكر فيها مؤسسة قدوات عطاء ووفاء للوطن هذا التكريم، وشكر رئيس المجموعة والداعي للتكريم ناصر العواد، والوفاء لأبناء الوطن، وقال: تعودنا في هذه البلاد التقدير والتكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي عهده الأمين، وتمنى التوفيق لمجموعة عطاء ووفاء للوطن جهودهم في الوصول للتكريم لأبناء الوطن، ثم ألقى الشاعر والأديب اللواء عبد القادر كمال قصيدة عن عسير.