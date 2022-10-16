"وفاء" تكرّم 24 من أبناء الوطن تقديرًا لإنجازاتهم في مختلف المجالات

كرمت مجموعة قدوات عطاء ووفاء للوطن "وفاء" مجموعة من أبناء وبنات الوطن في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتقني والفني والرياضي من الجنسين، وذلك بحضور الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود، وحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء.
وتفصيلًا: أقيم حفل بهذه المناسبة حضره حشد كبير من أنحاء المملكة؛ حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم القرآن الكريم، بعدها قدم عضو المجموعة أحمد عسيري الحفل، منوهًا إلى أهمية التكريم.
وألقيت كلمة رئيس أمناء المجموعة ناصر العواد؛ حيث ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الله حامد؛ حيث تحدث فيها عن المكرمين وإنجازاتهم، وعن دورهم الوطني، وأن هذا التكريم هو وفاء لهم على ما قدموه من أعمال ارتقت إلى مستوى التكريم.
وبعدها تم عرض فيلم حول أبرز أعمال المؤسسة من بداياتها حتى الآن.
وألقى الدكتور علي الخضيري كلمة المكرمين، شكر فيها مؤسسة قدوات عطاء ووفاء للوطن هذا التكريم، وشكر رئيس المجموعة والداعي للتكريم ناصر العواد، والوفاء لأبناء الوطن، وقال: تعودنا في هذه البلاد التقدير والتكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي عهده الأمين، وتمنى التوفيق لمجموعة عطاء ووفاء للوطن جهودهم في الوصول للتكريم لأبناء الوطن، ثم ألقى الشاعر والأديب اللواء عبد القادر كمال قصيدة عن عسير.
بعدها تم تكريم أربعة وعشرين شخصًا من أبناء الوطن؛ حيث شارك في التكريم وتقديم الميداليات والدروع: الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وعبد الرحمن السدحان، والدكتور علي النملة، والدكتور حمد المانع، والدكتور علي بن عواض عسيري، وناصر العواد.
وتم تكريم من وزع جوائز المكرمين، وشمل: الأميرة الجوهرة، وأصحاب المعالي، قدم لهم دروع مؤسسة قدوات عطاء ووفاء، قدمها رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، والشيخ علي بن مفرح شيخ شمل بني مفيد وبني نمار.
وفي اليوم التالي قام الضيوف بزيارة جامعة الملك خالد، وأقيم لهم حفل شعبي بهذه المناسبة، وشاهدوا منشآت الجامعة والمكتبة المركزية، وكان في استقباله رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، ووكيل الجامعة للأعمال الدكتور عبد اللطيف الحديثي، وبعض منسوبي الجامعة.
الدكتور عبد العزيز الخضيري.
الأستاذ عبد الرحمن السدحان.
الدكتور عبد الله يحيى المعلمي.
الأستاذ عبد الله بن علي الملفي.
الدكتور علي بن عبد الله الخضيري.
الدكتورة فاطمة بنت سعيد الهملان.
الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد.
اللواء عبد القادر كمال.
الأستاذ إبراهيم عبد الرحمن التركي.
الدكتور علي عبد الله الموسى.
الدكتورة فاطمة محمد القرني.
الدكتور عبد الله بن علي أبو عشي.
الدكتور سالم بن علي آل منيع.
المهندسة مشاعل الشميمري.
الأستاذ جعفر محمد الشايب.
الدكتور سالم بن علي الوهابي.
الأستاذ إبراهيم محمد الفلقي.
الأستاذ محمد أحمد معبر.
الأستاذ سعيد بن عبد الله الأزهري.
اللاعب الدولي يوسف الثنيان.
الفنان التشكيلي عبد الله بن علي الشلتي.
اللاعب يحيى حسين آل عبد الله.
الأستاذ تركي محمد عسيري.