"كشافة الجبلين بطابة" تزرع ٣٠ شتلة و"العنزي" يدشن العمل

ودشن انطلاقة العمل رئيس مركز إمارة طابة شاكر العنزي، الذي أكد أن رؤية المملكة 2030 وضعت في اهتماماتها حماية البيئة والموارد الطبيعية، كونها تعد من الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، عِوضاً عن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة.