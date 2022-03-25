"كشافة الجبلين بطابة" تزرع ٣٠ شتلة و"العنزي" يدشن العمل

زرع مكتب رواد كشافة الجبلين بطابة ٣٠ شتلة من شجر السدر والطلح، وذلك تنفيذاً لمبادرة "بيئتنا مسؤليتنا"، ضمن أسبوع البيئة السعودي ٢٠٢٢م.
ودشن انطلاقة العمل رئيس مركز إمارة طابة شاكر العنزي، الذي أكد أن رؤية المملكة 2030 وضعت في اهتماماتها حماية البيئة والموارد الطبيعية، كونها تعد من الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، عِوضاً عن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
وأشار طلال حمود الشمري، مدير المكتب، أن التشجير يُعد مقومًا أساسيًا من مقومات جودة الحياة، جاءت هذه المبادرة، كأولى المراحل.
وشكر "الشمري" رئيس مركز طابة على تدشينه العمل، وجميع من شارك في ذلك من أصدقاء الكشافة وطلاب مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية وكبار السن ومن المسؤولين أو المتطوعين.